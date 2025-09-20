Jeux d’extérieur et balade dans le parc Château de Thouaré Thouaré-sur-Loire

Jeux d’extérieur et balade dans le parc Château de Thouaré Thouaré-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.

Jeux d’extérieur et balade dans le parc 20 et 21 septembre Château de Thouaré Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T19:+

Profitez librement des espaces verts du château pour vous détendre en famille ou entre amis.

Des jeux d’extérieur sont mis à disposition et chacun pourra flâner à son rythme dans le parc, à la découverte d’un cadre naturel propice à la convivialité et à la promenade.

——————- Le programme du wkd ——————-

. Visites guidées du château

. Ateliers « Cultivons notre avenir » via l’association 2tonnes

. Sculpture sur bois et explications sur des techniques de création des sculptures de la cheminée du Salon Billard

. Initiation à la sculpture sur bois

. Visites commentées du jardin potager

. Jeux de plein air en libre accès (molky, palet, croquet, foot, basket…)

. Passage de voitures anciennes tout au long du week-end

. Salon de thé et restauration à toute heure

——————- Infos pratiques ——————-

Ouverture tout le wkd : sam 20 de 14h à 19h et dim 21 sept de 10h à 19h

Accès transport en commun (TER – Ligne 5, Bus – C7,77,87) – Arrêt “Pont de la Métairie” – Gare de Thouaré-sur-Loire

Parking voiture et vélo gratuit disponible

Château de Thouaré 19 rue de la Saulzaie, 44470 Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 05 59 03 https://www.chateaudethouare.com/ Demeure familiale dont les premières constructions remontent au XIIIe siècle et largement remanié au XIXe. Le château accueille des séminaires ou des événements d’entreprises, des réceptions familiales, des chambres d’hôtes et un gîte. Accès par les transports en commun (gratuits le WE) bus arrêt « Pont de la Métairie » ou TER « Gare de Thouaré ». Parking à l’intérieur du parc pour les vélos.

Profitez librement des espaces verts du château pour vous détendre en famille ou entre amis.

Charles Raymond-Duhamel