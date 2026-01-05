Jeux d’hiver divers jeux Lapoutroie

Jeux d’hiver divers jeux

2 rue du Foyer St Martin Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Une journée de jeux pour tous les amateurs de 0 à 107 ans. Pour jouer, imaginer, tester, construire et découvrir en toute convivialité.

C’est une journée devenue incontournable.

Tous les amateurs de jeux de 0 à 107 ans pourront se retrouver dans la salle des loisirs pour jouer, tester, construire, découvrir une quantité importante de jeux et jouets.

Petits et grands pourront profiter des différents espaces qui seront à leur disposition. Ils y retrouveront nos grands classiques (les jeux surdimensionnés, le top des jeux de société, ou l’espace des tout-petits), mais également le coin Comme les grands , les toboggans à billes, ou le monde Playmobil©.

Comme chaque année, des nouveautés seront au rendez-vous. Alors retrouvez nous pour les découvrir et profitez d’un moment riche en découverte et en convivialité.

Une petite restauration sera à disposition des accros qui ne décolleront pas des parties endiablées.

Tous en jeu ! 0 .

2 rue du Foyer St Martin Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr

English :

A day of games for everyone from 0 to 107 years old. Play, imagine, test, build and discover in a friendly atmosphere.

