Jeux-di Central Café Mesquer
Jeux-di Central Café Mesquer jeudi 30 octobre 2025.
Jeux-di
Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
La spéciale vacances, seul ou à plusieurs de 7 à 77 ans avec des hotdogs et jeux de société
apportez votre jeu ou laissez-vous tenter par ceux du Central Café. Une petite faim ? Petite restauration sur place.
Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
