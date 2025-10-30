Jeux-di Central Café Mesquer

Jeux-di Central Café Mesquer jeudi 30 octobre 2025.

Jeux-di

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

La spéciale vacances, seul ou à plusieurs de 7 à 77 ans avec des hotdogs et jeux de société

apportez votre jeu ou laissez-vous tenter par ceux du Central Café. Une petite faim ? Petite restauration sur place. .

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeux-di Mesquer a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44