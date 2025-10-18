Jeux d’intelligence collective : Booste ta créativité en t’amusant ! kawaa Lucernaire Paris

Jeux d’intelligence collective : Booste ta créativité en t’amusant ! kawaa Lucernaire Paris samedi 18 octobre 2025.

L’ATELIER

La Wise Community est heureuse de te convier à un atelier de jeux d’intelligence collective ! Animé par un coach professionnel, viens stimuler ta créativité, renforcer la cohésion d’équipe et favoriser l’intelligence collective autour de défis courts, ludiques et collaboratifs.

Objectif : générer des idées inattendues, renforcer la confiance collective, et sortir des schémas classiques de résolution de problèmes… tout en s’amusant. Les participants devront imaginer, individuellement et en équipe, des solutions originales à des problèmes insolites ou décalés.

POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.

LIEU : kawaa Lucernaire (53 rue Notre Dame Des Champs, 75006 · Paris)

️ DATE :18/10/2025 (14h30/17h30)

TARIF : 5 euros (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni remboursables ni échangeables. Merci de votre soutien !)

DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

QUI SOMMES NOUS ?

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Prêt·e à booster ton cerveau et ta bonne humeur ? Viens relever le challenge !

Le samedi 18 octobre 2025

de 13h30 à 17h30

payant

https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community

Public adultes.

début : 2025-10-18T16:30:00+02:00

fin : 2025-10-18T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T13:30:00+02:00_2025-10-18T17:30:00+02:00

kawaa Lucernaire 53 rue Notre Dame Des Champs 75006 Paris