Jeux d’orchestres #4 – 2e Rencontres à Cordes avec Xavier Gagnepain et l’Orchestre à cordes des établissements d’enseignement supérieur de France Cité de l’Architecture et du patrimoine Paris

Pour cette seconde édition, il réunira sous la direction artistique de Xavier Gagnepain, des étudiantes et étudiants de plusieurs pôles supérieurs et du PSPBB. Cette session est marquée par un concert à Tourcoing en plus de deux concerts en région parisienne.

Ce concert s’intègre cette année dans le cycle « Jeux d’Orchestres » qui propose six rendez-vous exceptionnels pour mettre en lumière la qualité et la diversité des pratiques orchestrales du PSPBB.

Adagio, Samuel Barber

Quatuor Américain, Anton Dvorak / Arrangement pour orchestre à cordes de Nurhan Arman

Trois transcriptions pour soprano et orchestre à cordes, Clara Olivares :

A una lagrima (2015), sur un poème de José Campo-Arana

Smoke (2018), sur un poème de Ishikawa Takuboku

Nu le monde (2014), sur un poème de Huguette Bertrand

Orchestre à cordes du PSPBB, en partenariat avec le CNSMD de Lyon et les pôles supérieurs (HEAR de Strasbourg, IESM d’Aix-en-Provence, pôle Aliénor de Poitiers, ESMD de Lille, PESMD de Bordeaux, Pôle Sup’93), la Cité de l’architecture, l’Atelier Lyrique de Tourcoing et le CRD de Tourcoing

Maria-Jose Medina, chant

Xavier Gagnepain, direction

Le concert est également donné le

Depuis 2024 le PSPBB est à l’initiative des « Rencontres à cordes », une session d’orchestre à cordes exceptionnelle rassemblant pendant une semaine des étudiantes et étudiants en cours de formation dans l’enseignement supérieur, à l’échelle nationale.

Le samedi 10 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Accès au concert compris dans le billet d’entrée au musée : 13€ (10€ tarif réduit).

Tout public.

Cité de l’Architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://www.pspbb.fr/agenda/musique/jeux-d-orchestres-4-2e-rencontres-cordes-avec-xavier-gagnepain-et-l-orchestre-0