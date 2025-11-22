Jeux d’orchestres au PSPBB / recherche et pratique #2 avec Paul Serri Théâtre de la Concorde Paris

Ce cycle accompagne le lancement du nouveau Master Recherche et Pratique, option pratiques orchestrales cordes mis en place en septembre 2025 en partenariat avec Sorbonne Université. Chaque concert convie des artistes de renommée internationale aux côtés des étudiants, comme ici Paul Serri, autour de programmes audacieux, du répertoire classique aux créations contemporaines. Jeux d’orchestres est développé dans le cadre de partenariats privilégiés avec des structures de diffusion prestigieuses tel que le Théâtre de la Concorde pour ce concert.

Concerto pour violon en ré majeur, op. 61, Ludwig van Beethoven

Orchestre symphonique du PSPBB

Paul Serri, artiste invité, violon et direction

Partenariat PSPBB / Théâtre de la Concorde / Sorbonne Université

Jeux d’Orchestres propose six rendez-vous exceptionnels pour mettre en lumière la qualité et la diversité des pratiques orchestrales du PSPBB.

Le samedi 22 novembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Salle Joséphine BakerParis

