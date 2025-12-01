Jeux d’orchestres au PSPBB / recherche et pratique #3 Sucen Liu CRR de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt

Ce cycle accompagne le lancement du nouveau Master Recherche et Pratique, option pratiques orchestrales cordes mis en place en septembre 2025 en partenariat avec Sorbonne Université. Chaque concert convie des artistes de renommée internationale, comme ici Sucen Liu, aux côtés des étudiants, autour de programmes audacieux, du répertoire classique aux créations contemporaines. Jeux d’orchestres est développé dans le cadre de partenariats privilégiés avec des structures de diffusion prestigieuses.

Les 3 rivières, Kaija Saariaho

Mouvement, Halmut Lachenmann

Ichthus, Sucen Liu

Comœdia (3 mouvements), Pascal Dusapin

Jeux d’Orchestres propose six rendez-vous exceptionnels pour mettre en lumière la qualité et la diversité des pratiques orchestrales du PSPBB.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

CRR de Boulogne-Billancourt 22 Rue de la Belle Feuille 91200 Salle d’Art LyriqueBoulogne-Billancourt

