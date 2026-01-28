Jeux d’orchestres au PSPBB / recherche et pratique #5 avec Claire Levacher Sorbonne Université Paris

Le concert

Ce cycle accompagne le lancement du nouveau Master Recherche et Pratiques, option pratiques orchestrales cordes mis en place en septembre 2025 en partenariat avec Sorbonne Université. Chaque concert convie des artistes de renommée internationale, comme ici Claire Levacher, aux côtés des étudiants, autour de programmes audacieux, du répertoire classique aux créations contemporaines. Jeux d’orchestres est développé dans le cadre de partenariats privilégiés avec des structures de diffusion prestigieuses.

Ensemble à cordes du PSPBB

Claire Levacher, artiste invitée, direction

Le concert est également donné le 20 février 2026 à 19h au Conservatoire municipal Maurice Ravel (CMA 13)

Jeux d’Orchestres propose six rendez-vous exceptionnels pour mettre en lumière la qualité et la diversité des pratiques orchestrales du Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – Boulogne-Billancourt (PSPBB).

Le jeudi 19 février 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Sorbonne Université 17 Rue de la Sorbonne 75005 Amphithéâtre RichelieuParis

