Jeux du conférencier Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye

Jeux du conférencier Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Jeux du conférencier Samedi 20 septembre, 14h15 Musée départemental Maurice Denis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T17:00:00

Atelier familial participtif et ludique autour duquel les participants deviennent eux-mêmes les guides-conférenciers du musée. Un mode de visite idéal pour décourir le musée tout en fou-rire.

Musée départemental Maurice Denis 2bis Rue Maurice Denis, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0139078787 http://www.musee-mauricedenis.fr Ancien hôpital général royal fondé à la fin du XVIIe siècle. Le projet d’origine prévoit la construction de deux ailes disposées en symétrie de part et d’autre d’une chapelle, sur le modèle médiéval des Hôtel-Dieu. L’aile sud abrite les salles de service et d’intendance, un escalier monumental à double révolution, ainsi que les salles des malades sur deux niveaux de galerie. La clef de voûte des anciennes cuisines (actuel accueil du Musée) porte la date de 1692. La chapelle est dédiée à saint Louis. En 1718, les travaux sont interrompus. L’aile nord ne sera jamais construite, faisant perdre à la chapelle son rôle régulateur de symétrie.

Atelier ludique

© CD78/S.FURRER