JEUX EN ANGLAIS CAFÉ PARENTS-ENFANTS

2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11 2026-02-25

Découvrir la langue de Shakespeare tout en s’amusant ? C’est possible ! Les bénévoles du Drogol, le café associatif du Malzieu, proposent des jeux en anglais pour les enfants pour apprendre de façon ludique dans un cadre chaleureux !

Dès 6 ans Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Adhésion nécessaire pour les accompagnateurs dès 2€

2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

English :

Discover Shakespeare’s language while having fun? Now you can! Volunteers from Le Drogol, Le Malzieu’s café associatif, are offering English games for children to learn the language in a fun, friendly way!

From age 6 Children must be accompanied by an adult

Membership required for accompanying adults from 2?

