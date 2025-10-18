jeux en autonomie : Archi en folie ! Maison du Patrimoine de Sedan Sedan

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:30:00+01:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:30:00+01:00

Devenez architecte et testez vos connaissances à la Maison du Patrimoine

grâce à des jeux de constructions, un Timeline® ou le coloriage d’un

appartement témoin de la Résidence Ardenne. Une maquette de ce quartier

réalisée par les enfants de l’école maternelle Résidence sera exposée.

Maison du Patrimoine de Sedan Rue des Anciens d’Afrique du Nord 08200 SEDAN Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 84 85 http://www.sedan.fr Ces anciens bains-douches construits de 1913 à 1921 ont été transformés en Maison des Syndicats au début des années 1980. Endommagé par un sinistre en 2010, le bâtiment a été restauré, muni d’une nouvelle extension pour y installer un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). Sous le nom de « Maison du Patrimoine », cet équipement vise à donner aux habitants et aux touristes les clefs de compréhension du patrimoine de la ville de Sedan. Il comprend notamment une exposition permanente et une salle d’exposition temporaire. Parking gratuit à proximité pour les voitures (pas pour les cars)

©Service du Patrimoine / Ville de Sedan