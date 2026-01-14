Jeux en autonomie Musée Quai Zola Rennes

Jeux en autonomie Musée Quai Zola Rennes Samedi 24 janvier, 10h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez en autonomie les jeux disponibles au Musée des beaux-arts comme “Pagaille au musée” ou “le muzzle”.

Ces jeux sont en accès libre entre 10h et 12h.

Début : 2026-01-24T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-24T12:00:00.000+01:00

 https://mba.rennes.fr/fr/programmation/atelier-jeune-public/jeux-en-autonomie

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


