Jeux en autonomie Musée Quai Zola Rennes Samedi 24 janvier, 10h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez en autonomie les jeux disponibles au Musée des beaux-arts comme “Pagaille au musée” ou “le muzzle”.

Ces jeux sont en accès libre entre 10h et 12h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T12:00:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/atelier-jeune-public/jeux-en-autonomie

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

