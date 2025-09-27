Jeux en Bib’ Compiègne
Jeux en Bib’ Compiègne samedi 27 septembre 2025.
Jeux en Bib’
7 Rue de la Bannière du Roi Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:30:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Découverte des jeux de société.
Sur inscription au 03.44.23.57.57 ou dans les bibliothèques. 0 .
7 Rue de la Bannière du Roi Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 57 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jeux en Bib’ Compiègne a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme