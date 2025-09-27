Jeux en Bib’ Compiègne

Jeux en Bib’ Compiègne samedi 27 septembre 2025.

Jeux en Bib’

7 Rue de la Bannière du Roi Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:30:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Découverte des jeux de société.

Sur inscription au 03.44.23.57.57 ou dans les bibliothèques. 0 .

7 Rue de la Bannière du Roi Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 57 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeux en Bib’ Compiègne a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme