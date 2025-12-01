Jeux en bois Place de la république Argelès-Gazost
Jeux en bois Place de la république Argelès-Gazost mardi 23 décembre 2025.
Jeux en bois
Place de la république ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 17:00:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Présence du Père Noel. Goûter offert par la Mairie. Gratuit.
.
Place de la république ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66
English :
Santa Claus present. Snack offered by the Town Hall. Free admission.
