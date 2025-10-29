Jeux en bois au Rioumajou SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Jeux en bois au Rioumajou
SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-29 11:00:00
fin : 2025-10-29 15:00:00
2025-10-29
Jeux en bois en libre accès au Rioumajou. (Partenariat avec L’atelier du Rat Botté)
Dans le cadre des Automnes de Saint-Lary .
Gratuit .
SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Wooden games freely available at Rioumajou (in partnership with L’atelier du Rat Botté)
As part of the Automnes de Saint-Lary festival.
German :
Frei zugängliche Holzspiele im Rioumajou (Partnerschaft mit L’atelier du Rat Botté)
Im Rahmen der Herbsttage von Saint-Lary .
Italiano :
Giochi in legno liberamente disponibili a Rioumajou (in collaborazione con L’atelier du Rat Botté)
Nell’ambito del festival Automnes de Saint-Lary .
Espanol :
Juegos de madera disponibles gratuitamente en Rioumajou (en colaboración con L’atelier du Rat Botté)
En el marco del festival Automnes de Saint-Lary .
