Jeux en bois au Rioumajou SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-29 11:00:00

fin : 2025-10-29 15:00:00

2025-10-29

Jeux en bois en libre accès au Rioumajou. (Partenariat avec L’atelier du Rat Botté)

Dans le cadre des Automnes de Saint-Lary .

Gratuit .

SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Wooden games freely available at Rioumajou (in partnership with L’atelier du Rat Botté)

As part of the Automnes de Saint-Lary festival.

German :

Frei zugängliche Holzspiele im Rioumajou (Partnerschaft mit L’atelier du Rat Botté)

Im Rahmen der Herbsttage von Saint-Lary .

Italiano :

Giochi in legno liberamente disponibili a Rioumajou (in collaborazione con L’atelier du Rat Botté)

Nell’ambito del festival Automnes de Saint-Lary .

Espanol :

Juegos de madera disponibles gratuitamente en Rioumajou (en colaboración con L’atelier du Rat Botté)

En el marco del festival Automnes de Saint-Lary .

L’événement Jeux en bois au Rioumajou Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-03 par OT de St Lary|CDT65