Jeux en bois bulle d’r Théâtre de la nature CAUTERETS Cauterets
CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : Gratuit
Date : 2026-02-10
Début : 2026-02-10 16:00:00
fin : 2026-02-10 18:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Venez essayer plus d’une vingtaine de jeux géants en bois, pour petits et grands !
Gratuit .
CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34
English :
Come and try out over twenty giant wooden games for young and old!
