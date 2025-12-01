Jeux en bois des lutins Sancoins
Jeux en bois des lutins Sancoins mardi 23 décembre 2025.
Jeux en bois des lutins
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-23 14:00:00
fin : 2026-01-03 18:00:00
Date(s) :
2025-12-23
Du 23 décembre 2025 au 3 janvier 2026, la Médiathèque des 3 Provinces vous invite à découvrir une belle sélection de jeux en bois, imaginés tout droit par les lutins de Noël !
Une animation chaleureuse et ludique, ouverte à tous. .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
English :
L’événement Jeux en bois des lutins Sancoins a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Loire en Berry