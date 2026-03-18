Jeux en bois et surdimensionnés Office de tourisme Thiviers

Jeux en bois et surdimensionnés 1 place Foch Thiviers 2026-04-08

Jeux en bois et surdimensionnés Office de tourisme Thiviers mercredi 8 avril 2026.

Jeux en bois et surdimensionnés

Office de tourisme 1 place Foch Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

Jeux en bois et jeux surdimensionnés, venez jouer sous la halle !   .

Office de tourisme 1 place Foch Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 

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English : Jeux en bois et surdimensionnés

L’événement Jeux en bois et surdimensionnés Thiviers a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère

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