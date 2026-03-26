Jeux en bois Café des Sources Gamarde-les-Bains

Jeux en bois

Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Les mercredis 08 et 15 avril et les dimanches 12 et 19 avril.

Création et peintures de jeux en bois pour le Café.

Sur réservation ; matin et/ou après-midi.

Les mercredis 08 et 15 avril et les dimanches 12 et 19 avril.

Création et peintures de jeux en bois pour le Café.

Sur réservation ; matin et/ou après-midi. .

Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 31 16 cafe.gamarde@gmail.com

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English : Jeux en bois

Wednesdays April 08 and 15 and Sundays April 12 and 19.

Creation and painting of wooden games for the Café.

Reservations required; mornings and/or afternoons.

L’événement Jeux en bois Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Terres de Chalosse