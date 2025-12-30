Jeux en bois géants avec L’atelier du Rat Botté SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Jeux en bois géants avec L’atelier du Rat Botté SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 11 février 2026.
Jeux en bois géants avec L’atelier du Rat Botté
SAINT-LARY-SOULAN Jardin de la Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11 19:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Venez jouer avec l’Atelier du Rat Botté avec 25 jeux en bois géants !
Une animation drôle et conviviale pour petits & grands !
Jardin de la Maison du Patrimoine
15h à 19h gratuit .
SAINT-LARY-SOULAN Jardin de la Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Come and play with L’Atelier du Rat Botté with 25 giant wooden games!
A fun and friendly event for young and old!
