Jeux en bois Laruns

Jeux en bois

Hall de la maison de Fabrèges Laruns Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Venez jouer en famille sur ces jeux traditionnels revisités au format XXL pour petits et

grands. Adresse, stratégie, rapidité ou coopération chaque jeu propose un défi ludique, parfait pour passer un moment convivial. .

Hall de la maison de Fabrèges Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques

