Jeux en bois Secteur Aulian Front neige Luz-Saint-Sauveur

Jeux en bois

Secteur Aulian Front neige LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 09:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Les enfants pourront s’amuser avec des jeux en bois spécialement installés pour eux.

> Rendez-vous directement en front neige (secteur Aulian).

> Gratuit.

> Sous réserve des conditions météorologiques.

> Réservation nécessaire sur www.luz-ardiden.com .

Secteur Aulian Front neige LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children can have fun with specially installed wooden games.

L’événement Jeux en bois Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-13 par OT de Luz St Sauveur|CDT65