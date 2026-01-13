Jeux en bois Secteur Aulian Front neige Luz-Saint-Sauveur
Début : 2026-02-11 09:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
2026-02-11
Les enfants pourront s’amuser avec des jeux en bois spécialement installés pour eux.
> Rendez-vous directement en front neige (secteur Aulian).
> Gratuit.
> Sous réserve des conditions météorologiques.
> Réservation nécessaire sur www.luz-ardiden.com .
English :
Children can have fun with specially installed wooden games.
