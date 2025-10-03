Jeux en bois Médiathèque Intercommunale – Arinthod Arinthod

Jeux en bois Vendredi 3 octobre, 09h30, 14h00 Médiathèque Intercommunale – Arinthod Jura

Début : 2025-10-03T09:30:00 – 2025-10-03T12:30:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Avec « Tête à bois » de Bruno Thomas, ébéniste et créateurs de jeux en bois coopératifs.

Découverte de petits et grands jeux en accés libre pour toute la famille depuis le 23 septembre jusqu’au 3 octobre, aux jours et horaires d’ouverture de la médiathèque.

Médiathèque Intercommunale – Arinthod 1A rue Magnin 39240 Arinthod Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384488261 https://arinthod-pom3.c3rb.org/ Un parking est attenant à la médiathèque et l'accès est de plain-pied avec une rampe pour personne à mobilité réduite

