Jeux en bois Médiathèque municipale Arreau

Jeux en bois Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque municipale Hautes-Pyrénées

Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Trois jeux anciens en bois sont à votre disposition en libre accès : Carrom, Trapenum et Trou-madame.

Venez redécouvrir ces jeux traditionnels pour un moment de plaisir partagé et de convivialité !

Médiathèque municipale Château des Nestes 65240 Arreau Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562986694

estelle