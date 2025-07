Jeux en bois Ménestreau-en-Villette

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Début : 2025-07-27 14:00:00

fin : 2025-07-27 18:30:00

Venez jouer en plein air au Domaine du Ciran !

Entre amis ou en famille, redécouvrez le plaisir des jeux en bois traditionnels billard hollandais, passe-trappe, hockey de table, jeu d’anneaux, pétanque à l’élastique, corn Hole… !

Rendez-vous les dimanches 27 juillet et 10 août

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Entrée domaine 6 € / adulte, 4,20 € / enfant

2 € par participant aux jeux

02 38 76 90 93

contact@domaineduciran.com

Domaine du Ciran, 2915 Route de Marcilly, Ménestreau-en-Villette

English :

Come and play outdoors at Domaine du Ciran!

With friends or family, rediscover the pleasures of traditional wooden games: Dutch billiards, trapdoors, table field hockey, ring games, bungee bowls, corn hole…!

? Sundays, July 27 and August 10

? From 10 a.m. to 12.30 p.m

German :

Spielen Sie im Freien auf der Domaine du Ciran!

Entdecken Sie mit Freunden oder der Familie den Spaß an traditionellen Holzspielen wieder: holländisches Billard, Fallenpass, Tischhockey, Ringspiel, Bungee-Boccia, Corn Hole? !

? Termine: Sonntag, 27. Juli und 10. August

? Von 10 bis 12.30 Uhr

Italiano :

Venite a giocare all’aperto al Domaine du Ciran!

Con gli amici o la famiglia, riscoprite il piacere dei giochi tradizionali in legno: biliardo olandese, botole, hockey da tavolo, giochi ad anello, bungee bowls, corn hole e altro ancora!

? Domenica 27 luglio e 10 agosto

? Dalle 10.00 alle 12.30

Espanol :

¡Venga a jugar al aire libre al Domaine du Ciran!

Con amigos o en familia, redescubra los placeres de los juegos tradicionales de madera: billar holandés, trampillas, hockey de mesa, juegos de anillas, bungee bowls, agujero de maíz, ¡y mucho más!

? Domingos 27 de julio y 10 de agosto

