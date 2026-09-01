Jeux en bois pour petits et grands Semussac
mercredi 16 septembre 2026 · Semussac
Informations pratiques
Semussac
Jeux en bois pour petits et grands
centre bourg Semussac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16
La mairie de Semussac vous propose un après midi Jeux en bois- Venez jouer en famille ou entre amis-
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centre bourg Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 18 05
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English :
The Semussac Town Hall invites you to a Wooden Toys Afternoon—Come play with family or friends—
L’événement Jeux en bois pour petits et grands Semussac a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique
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