Informations pratiques

Semussac

Jeux en bois pour petits et grands

centre bourg Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

La mairie de Semussac vous propose un après midi Jeux en bois- Venez jouer en famille ou entre amis-

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centre bourg Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 18 05

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English :

The Semussac Town Hall invites you to a Wooden Toys Afternoon—Come play with family or friends—

L’événement Jeux en bois pour petits et grands Semussac a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique