Jeux en bois Parvis de l’Espace des Mondes Polaires Prémanon
Jeux en bois
Parvis de l’Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-08 14:00:00
fin : 2026-01-22 16:00:00
Date(s) :
2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-03-12
Jeux de société, jeux en bois. Moment à partager en extérieur. Repli dans la salle Hors sac si mauvais temps. .
