Jeux en bonne compagnie Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
jeudi 17 septembre 2026 · Maison Citoyenne · Sainte-Pazanne
Informations pratiques
Sainte-Pazanne
Jeux en bonne compagnie
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-24 17:00:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24
Venez partager un moment convivial et ludique autour de jeux de société et de cartes le temps d’une après-midi à la maison citoyenne.
Au programme : scrable, belote, triomino, jeux de cartes…
Pratique :
tout public
entrée libre et gratuite
devenez adhérent de la maison citoyenne !
renseignements par mail ou par téléphone auprès d’Hélène et de Charlène
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Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
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English :
Come and enjoy an afternoon of board and card games at the Maison Citoyenne.
L’événement Jeux en bonne compagnie Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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