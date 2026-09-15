Jeux en bonne compagnie Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Informations pratiques

Sainte-Pazanne

Jeux en bonne compagnie

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:00:00

fin : 2026-09-24 17:00:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24

Venez partager un moment convivial et ludique autour de jeux de société et de cartes le temps d’une après-midi à la maison citoyenne.

Au programme : scrable, belote, triomino, jeux de cartes…

Pratique :

tout public

entrée libre et gratuite

devenez adhérent de la maison citoyenne !

renseignements par mail ou par téléphone auprès d’Hélène et de Charlène

Retrouvez ici tous les événements programmés à Sainte-Pazanne .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com

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English :

Come and enjoy an afternoon of board and card games at the Maison Citoyenne.

L’événement Jeux en bonne compagnie Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic