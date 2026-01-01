Jeux en écriture Bibliothèque municipale Dinan

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31 17:00:00

2026-01-31

Venez composer, exprimer, vous amuser avec les mots ! Venez découvrir quelle écriture chuchote dans vos doigts…

Atelier d’écriture animé par Marion.

Salle Maturin-Monier. A partir de 13 ans Sur inscription   .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65 

