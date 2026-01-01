Jeux en écriture Bibliothèque municipale Dinan
Jeux en écriture Bibliothèque municipale Dinan samedi 31 janvier 2026.
Jeux en écriture
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
2026-01-31
Venez composer, exprimer, vous amuser avec les mots ! Venez découvrir quelle écriture chuchote dans vos doigts…
Atelier d’écriture animé par Marion.
Salle Maturin-Monier. A partir de 13 ans Sur inscription .
