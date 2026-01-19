Jeux en écriture Bibliothèque municipale Dinan

Jeux en écriture

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

Venez composer, exprimer, vous amuser avec les mots ! Venez découvrir quelle écriture chuchote dans vos doigts…

Atelier d’écriture animé par Marion.

Salle Maturin-Monier. A partir de 13 ans Sur inscription .

