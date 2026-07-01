Jeux en extérieur, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
samedi 11 juillet 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux
Informations pratiques
Jeux en extérieur Samedi 11 juillet, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Avec au programme de nombreux jeux d’extérieur pour s’amuser et se défier en famille (jeux géants, Mölkky, badminton…).
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
L’équipe de la bibliothèque vous propose un rendez-vous ludique dans le parc de la bibliothèque.
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