JEUX EN EXTÉRIEUR JEUX GÉANTS EN BOIS

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Venez profiter d’un moment convivial en plein air avec nos jeux géants en bois, installés sur le parvis de l’Office de Tourisme. Petits et grands pourront se retrouver autour de grands classiques revisités en format XXL

Faciles à prendre en main et accessibles à tous, ces jeux invitent à la détente, au rire et au plaisir de jouer ensemble dans une ambiance chaleureuse. Une animation idéale pour passer un bon moment en extérieur et redécouvrir le plaisir des jeux traditionnels en version géante ! .

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a convivial outdoor moment with our giant wooden games, set up on the Tourist Office forecourt. Young and old alike will be able to enjoy the great classics revisited in XXL format

L’événement JEUX EN EXTÉRIEUR JEUX GÉANTS EN BOIS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34