Jeux en famille au centre de loisirs maternel Langevin Centre de loisirs maternel Langevin Valence

Jeux en famille au centre de loisirs maternel Langevin

Centre de loisirs maternel Langevin 14 chemin de Lautagne Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:30:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Venez partager un moment de jeux de construction, de coopération !

.

Centre de loisirs maternel Langevin 14 chemin de Lautagne Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a moment of building games and cooperation!

L’événement Jeux en famille au centre de loisirs maternel Langevin Valence a été mis à jour le 2026-01-21 par Valence Romans Tourisme