Jeux en famille avec la Ludothèque Cékankonjou

Salle polyvalente Le Pertuis Haute-Loire

Début : 2025-10-25 09:30:00

fin : 2025-10-25 12:30:00

2025-10-25

Venez rire, jouer, partager avec votre enfant !

Les enfants doivent être accompagnés.

Rafraichissements et crêpes.

Salle polyvalente Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 35 76 04 cekankonjou@hotmail.fr

English :

Come and laugh, play and share with your child!

Children must be accompanied.

Refreshments and crêpes.

German :

Kommen Sie mit Ihrem Kind zum Lachen, Spielen und Teilen!

Kinder müssen begleitet werden.

Erfrischungen und Crêpes.

Italiano :

Vieni a ridere, giocare e condividere con il tuo bambino!

I bambini devono essere accompagnati.

Rinfresco e crêpes.

Espanol :

¡Venga a reír, jugar y compartir con su hijo!

Los niños deben ir acompañados.

Refrescos y crepes.

L’événement Jeux en famille avec la Ludothèque Cékankonjou Le Pertuis a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay