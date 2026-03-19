JEUX EN FAMILLE MÉDIATHÈQUE Eaunes

JEUX EN FAMILLE

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:30:00

fin : 2026-05-21 17:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Une activité pour vous permettre de jouer en famille avec une animatrice spécialisée, avec des jeux en bois en extérieur si le temps le permet.

Venez découvrir cette animation familiale accompagné d’une animatrice professionnelle. .

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 23 22 media.eaunes@mediaeaunes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A family play activity with a specialized activity leader, featuring outdoor wooden games, weather permitting.

L’événement JEUX EN FAMILLE Eaunes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE