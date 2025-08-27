Jeux en famille Médiathèque Mespaul

Jeux en famille Médiathèque Mespaul mercredi 27 août 2025.

Jeux en famille

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère

Venez découvrir notre nouvel espace ludothèque lors d’une séance de jeux en famille

Enigmes, réflexion, stratégie, … des jeux pour petits et grands vous attendent pour jouer sur place ou à emporter lors de cette séance et tout au long de l’année ! .

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79

