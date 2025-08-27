Jeux en famille Médiathèque Mespaul
Jeux en famille Médiathèque Mespaul mercredi 27 août 2025.
Jeux en famille
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-27 10:00:00
fin : 2025-08-27 12:00:00
Date(s) :
2025-08-27
Venez découvrir notre nouvel espace ludothèque lors d’une séance de jeux en famille
Enigmes, réflexion, stratégie, … des jeux pour petits et grands vous attendent pour jouer sur place ou à emporter lors de cette séance et tout au long de l’année ! .
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jeux en famille Mespaul a été mis à jour le 2025-08-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX