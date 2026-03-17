Jeux en famille Muséofête

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Accompagnées d’une médiatrice du musée, les familles sont invitées à jouer dans le musée et à se régaler autour d’un goûter à emporter.

Accompagnées des médiatrices du musée, les familles sont invitées à jouer dans le musée et à se régaler autour d’un goûter.

Le Musée Unterlinden est signataire de la Charte le musée Joyeux MÔM’ART. .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

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English :

Accompanied by a museum mediator, families are invited to play in the museum and enjoy a takeaway snack.

L’événement Jeux en famille Muséofête Colmar a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de Colmar