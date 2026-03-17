Jeux en famille Muséofête Colmar
Jeux en famille Muséofête Colmar mercredi 15 avril 2026.
Jeux en famille Muséofête
1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Accompagnées d’une médiatrice du musée, les familles sont invitées à jouer dans le musée et à se régaler autour d’un goûter à emporter.
Accompagnées des médiatrices du musée, les familles sont invitées à jouer dans le musée et à se régaler autour d’un goûter.
Le Musée Unterlinden est signataire de la Charte le musée Joyeux MÔM’ART. .
1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com
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English :
Accompanied by a museum mediator, families are invited to play in the museum and enjoy a takeaway snack.
L’événement Jeux en famille Muséofête Colmar a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de Colmar
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