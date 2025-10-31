Jeux en famille Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-31 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit hors billet d'entrée au Muséum Tout public

Au cours de votre visite au Muséum, venez partager un moment convivial en famille autour d’une sélection de jeux de société sur les collections.Les vendredis 24 et 31 octobre 2025 de 14h à 16h30 Durée : 15 à 40 minutes selon les jeuxSans réservation et dans la limite des places disponiblesGratuit hors billet d’entrée au MuséumDès 5 ans

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/adultes-et-familles.html#jeuxenfamille