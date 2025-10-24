Jeux en famille Muséum d’histoire Naturelle Nantes
Jeux en famille Muséum d’histoire Naturelle Nantes vendredi 24 octobre 2025.
Jeux en famille 24 et 31 octobre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique
Gratuit hors billet d’entrée au Muséum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-24T14:00:00+01:00 – 2025-10-24T16:30:00+01:00
Fin : 2025-10-31T14:00:00+01:00 – 2025-10-31T16:30:00+01:00
Au cours de votre visite au Muséum, venez partager un moment convivial en famille autour d’une sélection de jeux de société sur les collections.
Les vendredis 24 et 31 octobre 2025 de 14h à 16h30
- Durée : 15 à 40 minutes selon les jeux
- Sans réservation et dans la limite des places disponibles
- Gratuit hors billet d’entrée au Muséum
- Dès 5 ans
Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/adultes-et-familles.html#jeuxenfamille »}]
Une sélection de jeux de société sur les collections du Muséum. jeux de societe museum
Muséum de la métropole de Nantes