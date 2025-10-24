Jeux en famille Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Jeux en famille Muséum d’histoire Naturelle Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Début : 2025-10-24T14:00:00+01:00 – 2025-10-24T16:30:00+01:00

Fin : 2025-10-31T14:00:00+01:00 – 2025-10-31T16:30:00+01:00

Au cours de votre visite au Muséum, venez partager un moment convivial en famille autour d’une sélection de jeux de société sur les collections.

Les vendredis 24 et 31 octobre 2025 de 14h à 16h30

Durée : 15 à 40 minutes selon les jeux

Sans réservation et dans la limite des places disponibles

Gratuit hors billet d’entrée au Muséum

Dès 5 ans

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une sélection de jeux de société sur les collections du Muséum. jeux de societe museum

Muséum de la métropole de Nantes