Jeux en famille Yutz

Jeux en famille

1 rue de Bretagne Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 17:00:00

Date(s) :

2025-11-12

L’Association l’Accorderie organise un après-midi ludique et convivial ouvert à tous.

Oubliez les classiques dada et monopoly interminables et venez découvrir des jeux de société pour tous les âges et tous les goûts.

Le goûter est offert

Sur réservation par téléphoneTout public

1 rue de Bretagne Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 7 64 19 09 01

English :

The Accorderie Association is organizing a fun and friendly afternoon open to all.

Forget classic dada and endless monopoly, and come and discover board games for all ages and tastes.

Snack included

Reservations by phone

German :

Der Verein l’Accorderie organisiert einen spielerischen und geselligen Nachmittag, der für alle offen ist.

Vergessen Sie die Klassiker Dada und endloses Monopoly und entdecken Sie Gesellschaftsspiele für jedes Alter und jeden Geschmack.

Der Imbiss wird angeboten

Nach telefonischer Anmeldung

Italiano :

L’Associazione Accorderie organizza un pomeriggio divertente e conviviale aperto a tutti.

Dimenticate i classici dada e monopoly e venite a scoprire giochi da tavolo per tutte le età e per tutti i gusti.

La merenda è gratuita

Su prenotazione telefonica

Espanol :

La asociación Accorderie organiza una tarde lúdica y amistosa abierta a todos.

Olvídate de los clásicos dada y monopoly y ven a descubrir juegos de mesa para todas las edades y gustos.

La merienda es gratuita

Con reserva por teléfono

