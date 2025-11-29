Jeux en fête, 3e édition Scopéli Rezé

Jeux en fête, 3e édition Scopéli Rezé samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Des animateurs, des éditeurs et des auteurs seront présents pour partager leur passion et vous faire essayer leurs créations.Nous n’avons sélectionné que des jeux fabriqués entre la France et l’Europe, de façon à inciter à une production écoresponsable et durable.Nos invités :???? Les éditions Collective Adventure, de Bordeaux, qui présenteront leurs jeux, dont notre coup de cœur, 15 jours en France, jeu à la fois stratégique et touristique???? Entre deux chaises viendra présenter son jeu festif Streets of Tokyo avec son auteur, le Nantais Julien Griffon???? Les éditions Celtic Tales, de Rennes, vous feront jouer à leurs jeux autour des thèmes bretons, comme Graaaaaal ou L’Ankou.À partir de 6 ans

Scopéli Rezé 44400

https://www.reze.fr/evenement/jeux-en-fete-3eme-edition/