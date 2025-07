JEUX EN FÊTE AU CAMPING DES PÂTIS Nazelles-Négron

Rue Camille Breton Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Samedi 26 et dimanche 27 juillet de 14h à 19h Jeux en fête pour petits et grands au camping des Pâtis

Samedi 26 et dimanche 27 juillet de 14h à 19h Jeux en fête pour petits et grands au camping des Pâtis

Animation gratuite, ouvert à tous

Rue Camille Breton Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 10 29 71 campinglespatis@wildbed.fr

English :

Saturday, July 26 and Sunday, July 27 from 2 to 7 p.m.: Festive games for young and old at the Pâtis campsite

German :

Samstag, 26. und Sonntag, 27. Juli von 14 bis 19 Uhr: Spielefest für Groß und Klein auf dem Campingplatz Les Pâtis

Italiano :

Sabato 26 e domenica 27 luglio dalle 14.00 alle 19.00: giochi di festa per grandi e piccini al campeggio Pâtis

Espanol :

Sábado 26 y domingo 27 de julio de 14:00 a 19:00 h: Juegos festivos para grandes y pequeños en el camping Pâtis

