Jeux en fête

salle Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 20:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Jouer, chiner et s’amuser en famille ! Jeux de société, jeux en bois, baby foot…Vente de jeux et matériel de puériculture.

Buvette et restauration sur place. Entrée 3€. Vente de jeux et matériel de puériculture 5€ la table réservation sur hello asso.

salle Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Play, bargain hunting and family fun! Board games, wooden games, table soccer…Sale of games and childcare equipment.

Snacks and refreshments on site. Admission 3? Sale of games and childcare equipment 5? per table reservation on hello asso.

German :

Spielen, stöbern und Spaß haben mit der ganzen Familie! Gesellschaftsspiele, Holzspiele, Tischfußball… Verkauf von Spielen und Babyausstattung.

Getränke und Speisen vor Ort. Eintritt 3 ? Verkauf von Spielen und Babyausstattung 5? pro Tisch Reservierung auf hello asso.

Italiano :

Giocare, trovare occasioni e divertirsi in famiglia! Giochi da tavolo, giochi in legno, calcio balilla… Vendita di giochi e attrezzature per l’infanzia.

Rinfreschi e cibo in loco. Ingresso 3? Vendita di giochi e attrezzature per bambini 5? per tavolo prenotazione su hello asso.

Espanol :

¡Juega, encuentra gangas y diviértete en familia! Juegos de mesa, juegos de madera, futbolín… Venta de juegos y material de puericultura.

Refrescos y comida in situ. Entrada 3? Venta de juegos y material de puericultura 5? por reserva de mesa en hello asso.

L’événement Jeux en fête Beauzac a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron