JEUX EN FÊTE, Salle Cutullic Paimbœuf vendredi 30 janvier 2026.
JEUX EN FÊTE
Salle Cutullic 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 14:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01
Jeux en Fête c’est l’évènement ludique de l’année, un temps fort autour du jeu (mais pas que !) à la salle Cutullic de Paimboeuf.
Durant ces 3 jours, nous vous invitons à partager des jeux de société, des espaces enfants, mais aussi des fléchettes, babyfoot, un grand jeu Une Famille en Or , un spectacle enfant, un escape game et d’autres animations à découvrir.
C’est ouvert à tous et gratuit. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges alors n’hésitez pas à venir y faire un tour !
Petite restauration payante sur place le vendredi et le samedi, bar le dimanche.
Attention les enfants de -12 ans seront obligatoirement accompagnés d’un adulte. .
Salle Cutullic 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
