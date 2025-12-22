JEUX EN FÊTE, Salle Cutullic Paimbœuf

JEUX EN FÊTE

Début : 2026-01-30 14:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01

Jeux en Fête c’est l’évènement ludique de l’année, un temps fort autour du jeu (mais pas que !) à la salle Cutullic de Paimboeuf.

Durant ces 3 jours, nous vous invitons à partager des jeux de société, des espaces enfants, mais aussi des fléchettes, babyfoot, un grand jeu Une Famille en Or , un spectacle enfant, un escape game et d’autres animations à découvrir.

C’est ouvert à tous et gratuit. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges alors n’hésitez pas à venir y faire un tour !

Petite restauration payante sur place le vendredi et le samedi, bar le dimanche.

Attention les enfants de -12 ans seront obligatoirement accompagnés d’un adulte. .

Salle Cutullic 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire

