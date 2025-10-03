Jeux en folie Médiathèque Benoite Boulard Le Port

Jeux en folie Vendredi 3 octobre, 17h00 Médiathèque Benoite Boulard La Réunion

Entrée gratuite

Dates et horaires

2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T16:30:00

Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T16:30:00

Cette animation invite les visiteurs à découvrir les jeux d’exterieurs de la ludothèque Benoite Boulard. Petits et grands s’amuseront dans le jardin litteraire dans un cadre convivial et ludique.

Médiathèque Benoite Boulard 100 AVENUE 20 DECEMBRE 1848 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262435091

