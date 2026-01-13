Jeux en folie – Une journée pour jouer, se rencontrer et partager ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 24 janvier, 14h00

La Maison de Quartier La Bellangerais vous invite à venir partager un moment convivial autour du jeu lors de l’événement Jeux en folie, le samedi 24 janvier 2026.

### La Maison de Quartier La Bellangerais vous invite à venir partager un moment convivial autour du jeu lors de l’événement Jeux en folie, le samedi 24 janvier 2026.

Nos actions commencent dès le début du mois :

espaces jeux proposés lors des mercredis café,

‍ ‍ soirées parentalité, en lien avec l’accompagnement à la scolarité,

✍️ rencontres avec un illustrateur de jeux de société,

ateliers numériques, également proposés lors des mercredis café.

✨ Au programme de Jeux en folie :

Une salle dédiée aux tout-petits, avec des jeux adaptés,

️ Une salle de rétro-gaming, pour redécouvrir les classiques du jeu vidéo,

Des séances de Loup-Garou, pour jouer, débattre et s’amuser en groupe,

♟️ Des jeux géants, comme des échecs grandeur nature,

De nombreux jeux de société, à découvrir ou redécouvrir ensemble.

☕ Une buvette sera également sur place pour faire une pause et prolonger les échanges dans une ambiance chaleureuse.

Jeux en folie, c’est une journée placée sous le signe du jeu, de la rencontre et du partage, à vivre en famille, entre amis ou simplement par curiosité.

Rendez-vous le samedi 24 janvier 2026

Le programme détaillé est disponible ci-dessous.

[https://www.labellangerais.org/wp-content/uploads/2026/01/Jeux-en-Folie-2026-1.pdf](https://www.labellangerais.org/wp-content/uploads/2026/01/Jeux-en-Folie-2026-1.pdf)

Nous avons hâte de vous accueillir pour cette belle journée ludique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T18:00:00.000+01:00

1



Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

