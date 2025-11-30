Jeux en pagaille Gaillères

Jeux en pagaille

Salle des Fêtes Gaillères Landes

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Seul, à plusieurs, enfants, adultes, venez tous partager un joyeux moment autour du jeu.

Buvette et goûter sur place .

Salle des Fêtes Gaillères 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 15 63 42 les3petitslutins.ape@gmail.com

