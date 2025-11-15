Jeux enjoués corporels et séance de biodanza Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue
Jeux enjoués corporels et séance de biodanza Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue samedi 15 novembre 2025.
Jeux enjoués corporels et séance de biodanza
Médiathèque Gérard Fayolle 1 Place du 19 Mars 1962 Le Bugue Dordogne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
10h 17h. Jeux enjoués corporels, déjeuner sous forme d’auberge espagnole, séance de biodanza sur la confiance. Possibilité de venir la demi-journée. Sur réservation. 50€ la journée
Jeux enjoués corporels avec Cécile séance ludique de jeux d’expression, de cohésion et de lâcher prise. Chacun vient comme il est, vivre un moment dans la bienveillance, le respect et la joie.
Séance de biodanza avec Raphaëlle La biodanza est une invitation à revenir à son corps, à l’essentiel, dans une écoute, un accueil, de ses sensations, émotions, en lien avec l’autre et le groupe pour enrichir notre expérience de la vie. Une expression semi guidée du mouvement dansé sur des musiques du monde entier.
Au programme
10h 12h jeux enjoués
12h 14h déjeuner sous forme d’auberge espagnole
14h 16h séance de biodanza sur la confiance
16h 17h bilan et au revoir
Sur réservation. Possibilité de venir la demi-journée.
Tenue souple et bouteille d’eau bienvenue. .
Médiathèque Gérard Fayolle 1 Place du 19 Mars 1962 Le Bugue 24067 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 79 50 70
English : Jeux enjoués corporels et séance de biodanza
10am 5pm. Playful body games, Spanish-style lunch, biodanza session on trust. Possibility of coming for half a day. Reservations required. 50? per day
German : Jeux enjoués corporels et séance de biodanza
10:00 17:00 Uhr. Verspielte Körperspiele, Mittagessen in Form einer Auberge espagnole, Biodanza-Sitzung zum Thema Vertrauen. Es besteht die Möglichkeit, den halben Tag zu kommen. Nur mit Reservierung. 50? pro Tag
Italiano :
dalle 10.00 alle 17.00. Giochi corporei, pranzo in stile spagnolo, sessione di biodanza sulla fiducia. Possibilità di venire per mezza giornata. È indispensabile la prenotazione. 50? al giorno
Espanol : Jeux enjoués corporels et séance de biodanza
De 10.00 a 17.00 h. Juegos corporales lúdicos, almuerzo a la española, sesión de biodanza sobre la confianza. Posibilidad de venir medio día. Imprescindible reservar. 50? por día
L’événement Jeux enjoués corporels et séance de biodanza Le Bugue a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère