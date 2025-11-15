Jeux enjoués corporels et séance de biodanza Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue

Jeux enjoués corporels et séance de biodanza

Médiathèque Gérard Fayolle 1 Place du 19 Mars 1962 Le Bugue Dordogne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

10h 17h. Jeux enjoués corporels, déjeuner sous forme d’auberge espagnole, séance de biodanza sur la confiance. Possibilité de venir la demi-journée. Sur réservation. 50€ la journée

Jeux enjoués corporels avec Cécile séance ludique de jeux d’expression, de cohésion et de lâcher prise. Chacun vient comme il est, vivre un moment dans la bienveillance, le respect et la joie.

Séance de biodanza avec Raphaëlle La biodanza est une invitation à revenir à son corps, à l’essentiel, dans une écoute, un accueil, de ses sensations, émotions, en lien avec l’autre et le groupe pour enrichir notre expérience de la vie. Une expression semi guidée du mouvement dansé sur des musiques du monde entier.

Au programme

10h 12h jeux enjoués

12h 14h déjeuner sous forme d’auberge espagnole

14h 16h séance de biodanza sur la confiance

16h 17h bilan et au revoir

Sur réservation. Possibilité de venir la demi-journée.

Tenue souple et bouteille d’eau bienvenue. .

Médiathèque Gérard Fayolle 1 Place du 19 Mars 1962 Le Bugue 24067 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 79 50 70

English : Jeux enjoués corporels et séance de biodanza

10am 5pm. Playful body games, Spanish-style lunch, biodanza session on trust. Possibility of coming for half a day. Reservations required. 50? per day

German : Jeux enjoués corporels et séance de biodanza

10:00 17:00 Uhr. Verspielte Körperspiele, Mittagessen in Form einer Auberge espagnole, Biodanza-Sitzung zum Thema Vertrauen. Es besteht die Möglichkeit, den halben Tag zu kommen. Nur mit Reservierung. 50? pro Tag

Italiano :

dalle 10.00 alle 17.00. Giochi corporei, pranzo in stile spagnolo, sessione di biodanza sulla fiducia. Possibilità di venire per mezza giornata. È indispensabile la prenotazione. 50? al giorno

Espanol : Jeux enjoués corporels et séance de biodanza

De 10.00 a 17.00 h. Juegos corporales lúdicos, almuerzo a la española, sesión de biodanza sobre la confianza. Posibilidad de venir medio día. Imprescindible reservar. 50? por día

