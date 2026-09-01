AGENDA · Douarnenez
Jeux et animations Maison solidaire Kermarron Douarnenez
samedi 19 septembre 2026 · Maison solidaire Kermarron · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Jeux et animations
Maison solidaire Kermarron 29B Rue Charles de Foucauld Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Musiques, activités, maquillage, bulles, magie, jeux… .
Maison solidaire Kermarron 29B Rue Charles de Foucauld Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 31 82
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English :
L’événement Jeux et animations Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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