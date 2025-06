Jeux et animations sur le Parvis de la Médiathèque Réquista 13 août 2025 07:00

Aveyron

Jeux et animations sur le Parvis de la Médiathèque Place du Général de Gaulle Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Animations proposées par le Sydom de l’Aveyron (Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l’Aveyron)

Mercredi 13 août à partir de 14h Jeux et animations sur le Parvis de la Médiathèque Médiathèque

Pour éveiller la curiosité et susciter l’intérêt autour des enjeux de la réduction et de la valorisation des déchets le SYDOM proposera des jeux de société, de la réalité virtuelle, des jeux de rapidité et d’adresse et autres ateliers…

A partir de 6/7 ans en accès libre et gratuit .

Place du Général de Gaulle

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 14 76 mediatheque@requistanais.fr

English :

Events organized by Sydom de l’Aveyron (Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l’Aveyron)

German :

Vom Sydom de l’Aveyron (Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l’Aveyron) angebotene Animationen

Italiano :

Eventi organizzati da Sydom de l’Aveyron (Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l’Aveyron)

Espanol :

Actos organizados por Sydom de l’Aveyron (Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l’Aveyron)

L’événement Jeux et animations sur le Parvis de la Médiathèque Réquista a été mis à jour le 2025-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)